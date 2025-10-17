Terima Kunjungan Elite PKS, Menhan Sjafrie Memperkenalkan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

"Hari ini kami mendapat kehormatan dikunjungi oleh partai islam yang pertama berkunjung ke Kemenhan," kata Sjafrie di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (17/10).

Alumnus Akmil 1974 itu mengaku terhormat pengurus PKS bisa datang ke kantor Kemenhan dengan tujuan demi memperkokoh persatuan nasional.

"Ya, sekaligus mengintroduksikan, memperkenalkan Perang Rakyat Semesta yang kami bangun dalam rangka mendukung kestabilitas nasional," kata Sjafrie.

Tampak elite PKS yang berkunjung ke kantor Kemenhan ialah Shohibul Iman, Al Muzzamil Yusuf, Muhammad Kholid, hingga Pipin Sopian.

Shohibul mengaku sebenarnya rutin bertemu dengan Sjafrie. Hanya saja, perjumpaan dilakukan secara pribadi.

"Ini sebetulnya pertemuan yang sering saya lakukan bersama Pak Sjafrie ini. Terakhir saya berkunjung ke sini pada bulan Juni tanggal 15 kalau tidak salah saya berkunjung ke sini," ujar Shohibul di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat.

Namun, kata dia, perjumpaannya dengan Menhan pada Jumat ini menjadi istimewa karena melibatkan pengurus PKS.