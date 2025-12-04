Terima Kunjungan Ketua Parlemen Tiongkok Wang Huning, Ketua DPD RI Sultan Mengutip Pepatah China, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Ketua Parlemen Tiongkok yang Mulia Ketua CPPCC Wang Huning.

Kader Senior Partai Komunis Tiongkok itu hadir bersama Para anggota delegasi dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/12/2025) petang.

“Selamat datang yang mulia di DPD RI, Lembaga Senat Republik Indonesia,” ujar Sultan saat menyambut salah satu orang paling berpengaruh Tiongkok itu.

Sultan sangat menghargai Kunjungan Yang Mulia bersama delegasi ini.

Dia menyebut bukan saja karena baru kali ini pimpinan tertinggi CPPCC berkunjung ke sini, tetapi juga karena kunjungan ini sangat penting bagi kelangsungan dan peningkatan hubungan baik kedua bangsa dan negara kita.

“Dalam 10 tahun terakhir ini kegiatan investasi dan perdagangan antara kedua negara kita sangat pesat dan akan lebih pesat lagi ke depan. Karena sekarang kita sama-sama berada di BRICS, saya yakin hubungan ekonomi dan bisnis antara sesama negara BRICS pun akan semakin erat dan diperluas," tegas Sultan.

Bahkan sebelum dilantik pun, kata Sultan, Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada 1 April 2024.

Kemudian bertemu lagi setelah dilantik. Itu menandakan pentingnya hubungan Indonesia dengan China.