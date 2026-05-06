Terima Kunjungan Mahasiswa UPN Veteran, Bea Cukai Tanjung Priok Kenalkan Aktivitas Kepabeanan
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok menerima kunjungan lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jakarta pada Selasa (5/5).
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami ekosistem kepabeanan dan cukai secara komprehensif.
Sementara itu, bagi Bea Cukai Tanjung Priok, kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan peran dan fungsi kepabeanan serta memberikan gambaran langsung mengenai aktivitas pelayanan dan pengawasan di pelabuhan.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran saat diskusi dan tanya jawab di sesi pemaparan materi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai
Kunjungan lapangan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan dosen pendamping.
Rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi di Aula Sinergi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan sesi kunjungan lapangan ke Terminal Peti Kemas New Priok Container Terminal (NPCT 1).
Dalam sesi kelas, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peran dan fungsi Bea Cukai sebagai revenue collector, trade facilitator, dan community protector, serta gambaran umum proses kepabeanan di pelabuhan.
Disampaikan pula materi terkait pengawasan kepabeanan, ketentuan larangan dan pembatasan (lartas).
