Terima Kunjungan Rahmat, Gubernur Herman Deru Dorong Inovasi & Pengamanan Aset Daerah

jpnn.com, PALEMBANG - PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BPN Sumsel) yang baru, Ir. Rahmat, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (23/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan sekaligus penguatan sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pertanahan.
Dia menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Herman Deru berharap di bawah kepemimpinan Rahmat, BPN Sumsel tidak hanya fokus pada program sertifikasi tanah, tetapi juga menghadirkan terobosan dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap di kepemimpinan Pak Rahmat ada legasi untuk masyarakat. Tidak hanya program sertifikat tanah, tetapi juga terobosan atau inovasi yang memberikan manfaat nyata,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas di Sumatera Selatan kepada Rahmat.
Dia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif agar kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.
“Kami harus terus komunikatif dan bersinergi,” tambahnya.
