Terima Mandat dari Pusat, Tokoh Perempuan Asal Bogor Octa Resmi Pimpin BPD KAPMI Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh perempuan asal Bogor Octa resmi menerima mandat sebagai Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (KAPMI) Jawa Barat.

Surat Keputusan (SK) Mandat diserahkan langsung oleh Ketua Umum BPP KAPMI Muliansyah Abdurrahman pada Selasa (15/09/2026) di Kantor Pusat BPP KAPMI, Jakarta.

Penyerahan mandat ini menjadi langkah strategis organisasi dalam memperkuat jaringan di wilayah Jawa Barat. Muliansyah menegaskan penunjukan Octa bukan tanpa alasan.

Baca Juga: KADIN DKI Kolaborasi Bisnis dengan Kamar Dagang Diyarbakir Turki

Menurutnya, Octa merupakan sosok perempuan pengusaha yang memiliki kapasitas, jaringan, dan visi yang kuat untuk membesarkan KAPMI di Jawa Barat.

"Saya melihat Mbak Octa sangat kompeten dan memiliki semangat luar biasa. Kami yakin di bawah kepemimpinannya, KAPMI akan hadir hingga ke seluruh pelosok Jawa Barat," ujar Muliansyah dalam keterangannya.

Octa sendiri dikenal sebagai tokoh perempuan pengusaha yang aktif di Bogor dan memiliki rekam jejak dalam pemberdayaan UMKM dan pengusaha muda. Kehadirannya diharapkan membawa warna baru bagi KAPMI, khususnya dalam penguatan peran perempuan dalam dunia usaha.

Usai menerima mandat, Octa menyatakan siap mengemban amanah tersebut. Ia berkomitmen untuk segera melakukan konsolidasi organisasi di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dan membangun ekosistem wirausaha muda yang kolaboratif.

"Ini amanah besar. Saya akan fokus merangkul pengusaha muda di Jawa Barat, dari kota hingga desa, agar KAPMI benar-benar dirasakan manfaatnya," kata Octa.