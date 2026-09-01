Terima Pagu Rp1,4 Triliun, Ketua KPK Minta Tambahan Anggaran Rp774,31 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pihaknya mendapatkan alokasi pagu anggaran 2027 sebesar Rp 1,447 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

Namun, Setyo menyebut KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp774,31 miliar untuk 2027 ke Komisi III DPR RI.

Hal demikian disampaikan dia saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

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"Kami mengusulkan tambahan pagu untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 774,31 miliar," kata Setyo, Selasa.

Dia menyebutkan anggaran pada 2027 sebenarnya turun sekitar Rp 134 miliar atau 8,4 persen dibandingkan DIPA tahun 2026.

Setyo menyebut turunnya anggaran berdampak ke dana sektor koordinasi dan supervisi, pencegahan dan monitoring, serta pendidikan masyarakat.

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Dia menyebutkan penurunan anggaran tentu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berisiko terhadap daya jangkau pemberantasan korupsi.

"Artinya, ruang untuk mencegah korupsi, mengawasi perbaikan tata kelola, dan melibatkan masyarakat justru makin terbatas," ujar Setyo.