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Terima Pataka, Ki Kusumo Perkuat Posisi sebagai Ketum PARFI Periode 2025–2030

Terima Pataka, Ki Kusumo Perkuat Posisi sebagai Ketum PARFI Periode 2025–2030
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Ki Kusumo menerima Pataka PARFI. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) periode 2025-2030 Ki Kusumo, menerima bendera pataka sebagai simbol resmi organisasi.

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari penegasan kepemimpinan Ki Kusumo setelah terpilih dalam Kongres PARFI ke-18 pada 20 Februari 2025.

Tim Hukum PARFI, Eka Wandoro Dahlan, mengatakan pataka hanya diberikan kepada ketua umum yang sah dan diakui secara organisatoris.

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Penyerahan itu juga disertai dokumen kelengkapan kongres sebagai dasar kepemimpinan organisasi.

“Siapa pun ketua umum yang sah dan diakui secara organisatoris akan menerima dan memegang pataka ini bersama dengan akta kelengkapan kongres lainnya,” ujar Eka dalam keterangannya, Minggu (1/11).

Eka menyebut masih ada pihak yang menggunakan atribut, seragam, dan lambang PARFI tanpa pengakuan dari pengurus pusat.

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Bahkan, menurut dia, sejumlah kegiatan seperti rapat kerja dan pelantikan masih digelar di daerah dengan mengatasnamakan organisasi tersebut.

Dia menegaskan pelantikan pengurus daerah harus dilakukan oleh pengurus pusat sesuai ketentuan organisasi.

Ki Kusumo menerima pataka PARFI setelah kepemimpinannya untuk periode 2025–2030 ditegaskan.

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