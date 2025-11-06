Terima Pengaduan PPK, Komisi XII Akan Panggil Perusahaan Penyerobot Tanah Warga Banten
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dony Maryadi Oekon menerima pengaduan dari masyarakat yang mengatasnamakan Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/11).
Dony dalam kesempatan itu didampingi anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar dan Syarifuddin.
PPK datang ke Komisi XII untuk melaporkan penyerobotan lahan puluhan warga di Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Labak, Banten oleh sebuah perusahaan.
Menurut Dony, pengaduan terkait penyerobotan lahan akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak perusahaan.
“Nanti kami panggil perusahaan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” ujar Dony, Kamis.
Menurutnya, pemanggilan itu perlu dilakukan karena lahan yang disebut diserobot sekitar 52 hektare untuk dijadikan area tambang pasir.
“Baik bapak-bapak, ibu-ibu informasinya sudah diterima, pengaduannya sudah diterima dan insyaallah kami dari komisi XII, saya selaku pimpinan komisi XII akan menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Dony.
Dony lantas meminta pengadu untuk melampirkan data dan kronologis penyerobotan lahan warga tersebut.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon mengaku bakal mengunjungi lahan warga di Banten yang diserobot perusahaan.
