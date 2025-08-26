Terima Penghargaan Bintang RI Utama dari Prabowo, Sultan: Bentuk Pengakuan DPD RI Sebagai Representasi Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Tanda kehormatan itu diberikan atas jasa luar biasa Sultan dalam bidang politik dan kepemudaan, khususnya melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah serta kontribusinya di lembaga legislatif yang mendorong partisipasi generasi muda dan memperkuat pembangunan daerah.
Seusai menerima penghargaan, Sultan menegaskan bahwa Bintang RI Utama bukan semata bentuk apresiasi negara terhadap dirinya, melainkan juga pengakuan terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah.
“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional,” ujar Sultan dalam keterangannya setelah menerima penghargaan di Istana Negara.
Sultan menilai peran DPD RI makin penting di tengah kebutuhan mempercepat pemerataan pembangunan.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menekankan kebijakan nasional harus berpijak pada realitas di daerah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar.
“Aspirasi dari pelosok harus hadir dalam perumusan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan benar-benar merata hingga ke desa-desa,” ujar Sultan yang pernah menjadi Ketua KNPI Bengkulu ini.
Sultan juga menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo, delapan program prioritas pembangunan nasional.
