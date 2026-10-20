Terima Pengurus WALUBI di Istana, Wapres Gibran Bahas Penguatan Aksi Kemanusiaan & Persatuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10).

Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan kegiatan sosial, kemanusiaan, serta kerukunan bangsa.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah nyata WALUBI yang dinilai konsisten menjalankan berbagai program bakti sosial. Selama ini, WALUBI aktif turun ke lapangan untuk membantu daerah-daerah yang dilanda bencana alam maupun situasi darurat lainnya.

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Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Wapres Gibran dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi atas konsistensi WALUBI dalam menjalankan program kemanusiaan dan bakti sosial, termasuk membantu masyarakat terdampak bencana alam dan kejadian yang membutuhkan perhatian bersama seperti kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Ada El Nino, jadi ada kekeringan di mana-mana dan juga ada karhutla. Ini memang harus kita berikan atensi khusus," kata Gibran dalam pertemuan itu.

Untuk memperkuat upaya kemanusiaan tersebut, Wapres menyatakan dukungan pemerintah terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai lokasi di Indonesia.

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"Jika nanti ke depan ada kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial lagi, kami siap untuk mendukung," ujar Gibran menambahkan.

Dukungan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Umum WALUBI Hartati Murdaya yang hadir dalam pertemuan tersebut.