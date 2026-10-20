Terima Policy Brief Mahasiswa Monash, Ibas Dorong Kebijakan Berbasis Riset

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong penguatan kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan kebijakan publik yang berbasis kajian ilmiah.

Pesan tersebut disampaikan Ibas dalam kunjungannya ke Herb Feith Centre, Monash University, Melbourne, Australia, dalam pertemuan bersama mahasiswa Indonesia, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), serta sivitas akademika pada Sabtu (17/10).

Ibas mengatakan perguruan tinggi tidak hanya menjadi ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus berperan sebagai mitra strategis dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

Menurutnya, gagasan dan hasil penelitian dari lingkungan akademik perlu dihubungkan dengan proses penyusunan kebijakan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Negara membutuhkan pandangan dari para ahli, kampus. Saya berharap gagasan yang dihasilkan oleh mahasiswa, peneliti, dan akademisi dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata,” ujar Ibas.

Akademisi dan generasi muda sebagai mitra pembangunan

Ibas menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, terlebih dengan jumlah generasi muda yang besar dan bonus demografi yang tengah berlangsung.

Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, inovasi, serta penciptaan kesempatan kerja yang memadai.