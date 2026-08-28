Terima Ramos-Horta, Megawati Harap Perkembangan AI Berorientasi ke Kesetaraan

jpnn.com, MENTENG - Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri berharap kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berorientasi ke kesetaraan antarbangsa.

Hal demikian dikatakan dia saat memberikan pengantar jamuan makan siang bersama Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8).

Tampak sejumlah peraih Nobel dan Turing Award yang tergabung dalam delegasi Science for Development Summit 2026 juga hadir dalam jamuan makan siang bersama itu.

Mulanya, Megawati dalam pengantar jamuan makan siang bercerita soal keterkejutannya melihat hasil video AI.

Dia mengaku pernah melihat dirinya dan anggota keluarganya dicatut tanpa izin dalam sebuah video iklan komersial penjualan kue yang dihasilkan AI.

"Saya juga para hadirin, itu sudah mengalami ini sebuah anekdot juga. Jadi, ada iklan itu yang menjual kue yang dijadikan orangnya itu saya, lalu anak saya, dan ada satu juga dari kami yang dibuat," ujar Megawati saat acara, Jumat.

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Wapres kedelapan RI itu merasa heran saat pertama kali melihat rekaman video tersebut beredar.

"Jadi saya sampai kaget, kapan saya pesan kuenya ya? Itu ternyata dengan AI dilakukan seperti itu," ujar Megawati, lalu disambut tawa para hadirin.