Terima Sertifikat Hak Milik, Para Transmigran Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran dari delapan kabupaten di Indonesia secara daring, Kamis (12/11/2026).

Kepastian hukum atas lahan yang telah mereka tempati selama 7 hingga 26 tahun ini disambut rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran Kementrans.

Acara penyerahan SHM yang terpusat di Gedung Makarti, Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, melalui aplikasi Zoom ini dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

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Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta jajaran pejabat Kementrans.

Para penerima SHM berasal dari berbagai kawasan transmigrasi, meliputi Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sertipikat juga diserahkan kepada transmigran di Kabupaten Lahat (Sumatera Selatan), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), serta Rejang Lebong (Bengkulu).

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengaku turut berbahagia atas peningkatan status lahan warga menjadi SHM. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata keberhasilan program Trans Tuntas yang berfokus pada pemberian kepastian hukum status tanah dan penyelesaian konflik agraria di tengah berbagai tantangan lapangan.

“Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Viva Yoga dalam kesempatan tersebut.

Transmigran yang ikut zoom dalam acara penyerahan SHM menurutnya bagian dari 1.570 transmigran yang lahannya disertipikatkan. Luas total lahan dari 1.570 transmigran itu mencapai 2.270 bidang. Realisasi Trans Tuntas hari ini merupakan bagian dari 16.835 bidang yang disertipikati dari 12.268 transmigran yang telah berjalan selama 2 tahun Kementrans di era Presiden Prabowo.