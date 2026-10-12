Terima Surat AKSI, Doli Golkar Janji Menindaklanjuti Usul Hak Angket Ijazah Gibran

jpnn.com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut parlemen tidak menutup pintu bagi kelompok masyarakat mana pun yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Doli berkata begitu setelah menerima Aliansi Kolektif Sipil untuk Angket Gibran atau AKSI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, kritik, pandangan, pernyataan, tuntutan, dan provokasinya," kata dia dalam audiensi, Senin.

Doli berjanji akan meneruskan aspirasi AKSI yang meminta penggunaan hak angket ke pimpinan fraksi dan partai.

"Kami akan pertimbangkan dan tindak lanjuti usulan dari kawan-kawan untuk membentuk angket dalam rangka untuk pembuktian kembali, kan, kira-kira begitu, ya, soal apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu," lanjut dia.

Diketahui, AKSI beraudiensi dengan Doli setelah muncul putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sendiri digugat oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan sebelas lainnya.

MK memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres karena tak memiliki ijazah SMA sebagai syarat pencalonan.