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Terima Surat Pencopotan Listyo, DPR Uji Kelayakan Calon Kapolri Pilihan Prabowo

Terima Surat Pencopotan Listyo, DPR Uji Kelayakan Calon Kapolri Pilihan Prabowo
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Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026). Foto: Tangkapan Layar akun DPR RI di YouTube.

jpnn.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon Kapolri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10) pagi ini.

Suyudi hadir setelah DPR pada Kamis ini menerima surat Presiden RI Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026 perihal pergantian Kapolri.

Adapun, Prabowo mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dalam surat yang dikirim ke DPR dan menunjuk Komjen Suyudi sebagai pengganti.

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DPR melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) memerintahkan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada Kamis ini.

Suyudi tampak didampingi Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Irjen Cornelius Wisnu Adji Pamungkas ketika hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Dia dalam paparannya mengatakan reformasi Polri melalui transformasi struktural, instrumental, dan kultural, bukan pekerjaan mudah. 

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"Kritik dan keluhan publik masih kami terima. Bagi saya hal itu bukan sesuatu yang harus ditutupi. Kritik yang berbasis fakta adalah sistem peringatan dini agar institusi mengetahui bagaimana yang harus segera diperbaiki," demikian Suyudi dalam paparan, Kamis.

Dia mengatakan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 sebagai momentum penting menuntaskan pembenahan di lembaganya.

DPR pada Kamis (1/10) ini menerima surat Presiden RI Prabowo Subianto perihal pergantian Kapolri Jenderal Listyo kepada Komjen Suyudi Ario Seto.

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