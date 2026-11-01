Terimbas Krisis Keuangan, Volkswagen Tunda Garap Golf Listrik

jpnn.com - Volkswagen (VW group) mengofirmasi menunda mengembangkan Golf versi listrik sampai batas yang ditentukan.

Keputusan menunda menggarap VW Golf generasi kesembilan itu karena perusahaan mengalami masalah pada finansial.

Chief Financial Officer (CFO) merek Volkswagen David Powels mengakui bahwa kondisi pasar otomotif bagi perusahaannya sangat menantang dan menghentikan pengembangan model Golf yang berbasis kendaraan listrik.

"Salah satu langkah spesifik adalah untuk sementara menghentikan pekerjaan pengembangan ID.Golf masa depan yang menjadi bagian dari Volkswagen sampai kami dapat dengan aman mengakomodasi investasi yang diperlukan," kata David seperti dikutip dari Carscoops pada Jumat (30/10).

Volkswagen ID.Golf sendiri merujuk pada proyek mobil hatcback listrik masa depan VW yang kemunculan awalnya terkonfirmasi pada Maret 2026.

David mengatakan dirinya cukup senang dengan performa penjualan mobil listriknya saat ini. Namun, dia tetap memiliki kekuatiran mengenai margin keuntungan yang semakin ketat.

Capaian penjualan mobil listrik VW juga terbilang belum mencapai target yang sudah dicapai oleh model ICE (Internal Combustion Engine) yang dimiliki perusahaan.

Menurut CFO VW itu kondisi tersebut artinya pangsa mobil listrik masih meningkatkan tekanan biaya untuk perusahaan.