Terinsiprasi Keindahan Alam Jepang, Grand Seiko Evolution 9 Hadir di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grand Seiko dan PT Asia Jaya Ikon menggelar pameran The Evolution of Precision yang berlangsung di Grand Seiko Salon, Mall Pacific Place, Jakarta pada 11-24 November 2026.

Dalam ajang itu, Grand Seiko menghadirkan sembilan model utama dari Evolution 9 Collection yang telah diperbarui.

Selain itu, pameran tersebbut juga menghadirkan Tsutomu Ito, Mechanical Master Watchmaker, yang memperagakan secara langsung proses perakitan jam Hi-Beat 36000 Calibre 9SA5.

Arloji itu memandu para pencinta jam tangan di Indonesia melalui tahapan rumit dan keahlian di balik mechanical movement canggih milik Grand Seiko.

Terinspirasi oleh warna dan tekstur lanskap Jepang, Evolution 9 menerjemahkan keindahan alam ke dalam desain dial yang khas.



Director PT Asia Jaya Ikon Kevin Lie mengungkapkan jam tangan itu dirancang lebih detail hingga mendukung kenyamanan saat dikenakan.

Dia menjelaskan memilih jam tangan merupakan keputusan yang personal, mulai dari tampilan yang disukai hingga kenyamanan saat dikenakan.

"Maka dari itu, kami ingin pencinta jam di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenal karakter koleksi kami secara langsung. Kami berharap pengunjung dapat memahami setiap detail, keahlian dan cerita di balik setiap model Evolution 9,” ujar Kevin Lie dalam siaran persnya, Senin (16/11).

Evolution 9 terinspirasi oleh alam di sekitar studio Grand Seiko di Jepang.