Terinspirasi Al-Fatihah, Putri Ariani Persembahkan Cinta dan Doa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Putri Ariani mempersembahkan lagu terbaru yang berjudul Cinta dan Doa.

Lagu religi tersebut lahir dari perenungan tentang cinta paling murni yang sering kali luput disadari.

Melalui lagu Cinta dan Doa, Putri Ariani mengajak pendengar untuk kembali menyadari bahwa di tengah berbagai pencarian makna cinta dalam hidup, jawaban yang paling dekat sebenarnya sudah ada: cinta Allah yang selalu menyertai.

Lagu itu berangkat dari refleksi pribadi dirinya setelah mendengar berbagai cerita dari orang-orang di sekitarnya, tentang patah hati, kekecewaan, hingga rasa kehilangan arah dalam hidup.

Dari perenungan tersebut, Putri Ariani menyadari bahwa manusia sering mencari cinta ke banyak tempat, padahal cinta yang paling tulus dan tidak terbatas selalu hadir di setiap napas dan setiap detik kehidupan.

“Yang melatarbelakangi Putri menulis lagu ini adalah kesadaran bahwa kita sering lupa sama cinta yang paling dekat sama kita. Selama ini mungkin kita selalu mencari makna cinta ke mana-mana, tapi enggak jarang jawaban yang kita dapat itu terasa kurang,” ungkap Putri Ariani.

Berbeda dari lagu religi sebelumnya yang lebih universal, Cinta dan Doa hadir dengan nuansa religius yang lebih kuat dan lugas.

Lirik-liriknya secara langsung menyebut Allah dan menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, terinspirasi dari makna yang terkandung dalam Surah Al-Fatihah.