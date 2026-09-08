Terinspirasi Arsenal, Arema FC Sulap Bola Mati Jadi Senjata Mematikan
jpnn.com - Arema FC langsung menunjukkan wajah berbeda pada pekan pertama Super League 2026/27. Bukan hanya menang telak, Singo Edan juga memperlihatkan satu senjata yang tampaknya sudah dipersiapkan secara serius, yakni bola mati.
Arema FC mengawali kompetisi dengan menghancurkan Isenmulang Kalteng FC 4-0 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9/2026).
Yang membuat kemenangan tersebut semakin menarik, tiga dari empat gol Arema FC lahir melalui situasi bola mati.
Produktivitas tersebut bukan sebuah kebetulan. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengungkapkan timnya memang memberikan perhatian khusus terhadap situasi set piece dalam sesi latihan.
Keberhasilan Arsenal menjadikan bola mati sebagai salah satu kekuatan utama menjadi gambaran bagaimana skema tersebut dapat dimaksimalkan untuk mencetak gol.
"Semua tim di dunia saat ini sepak bolanya sangat mirip. Jika memiliki variasi set piece yang berbeda, itu akan sangat membantu. Seperti yang Anda katakan tentang Arsenal, kami tidak baru memulai ini sekarang,” ujar Marcos Santos seperti dikutip dari laman resmi ILeague.
Marcos menegaskan strategi tersebut bukan sesuatu yang baru dikembangkan Arema FC. Latihan bola mati sudah dilakukan sejak musim lalu dengan menyesuaikan karakteristik lawan dan pemain yang tersedia.
"Musim lalu kami menciptakan banyak peluang namun mungkin tidak berbuah gol," katanya.
Arema FC tampaknya memiliki senjata baru. Mereka sukses menjalankan skema bola mati yang akan terus diasah dalam mengarungi Super League 2026/2027.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Belum Keluar Potensi Terbaik, Shin Tae Yong Beri Peringatan untuk Persib
- Testimoni Bek Persib Ini Mungkin Bisa Membuat Bobotoh Bungah
- Borneo FC Tanpa Poin di Laga Perdana, Mauro Jeronimo Tetap Pede, Ini Alasannya
- Super League: Bali United Menang di Laga Perdana, Johnny Jansen Dihadapkan Masalah
- Erupsi Anak Krakatau Bikin Persita Tempuh Perjalanan Panjang, Carlos Pena Beri Waktu Istirahat
- Igor Tolic Merendah saat Namanya Dielu-elukan Bobotoh di Stadion: Saya Belum Pantas