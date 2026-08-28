Terinspirasi Marvel, Temaram Siapkan Tiamut
jpnn.com, JAKARTA - Band stoner/doom metal, Temaram bersiap merilis single terbaru yang berjudul Tiamut.
Lagu tersebut menjadi bukti konsistensi band yang beranggotakan Yudha Nugraha (gitar), Nugraha Adam (drum), dan Iqbal Tawakkal (gitar) itu.
Temaram yang hampir berusia satu dekade hingga kini terus bergerak. Menjelajah berbagai kemungkinan lain, tidak hanya untuk memperkaya ide musik tetapi juga memperluas wacana dan visual.
“Tiamut adalah salah satu karakter yang diambil dari kecintaan kami terhadap film dan komik Marvel,” ungkap Yudha Temaram.
Dalam konteks Marvel Universe, Tiamut merupakan karakter celestial yang muncul dari sebuah planet yang terdesak oleh populasi dan kerusakan karena perang dan industri.
Temaram menelanjangi tema dan tokoh lalu mengonversi ke audio dengan abstraksi pengalaman masing-masing kemudian dikemas sekaligus mengalami penyelarasan suara di tangan Bable Sagala Watchtower Studio.
Hasilnya, Tiamut menjadi sebuah single yang tidak hanya mengejutkan tetapi membakar telinga pendengar.
“Lagu ini menjadi sebuah perubahan konsep art dan musik Temaram itu sendiri. Masih dengan gaya loud instrumental doom tapi kami kembangkan dengan menambah gaya ke post-metal atau sejenisnya,” jelas Nugraha Adam.
Band stoner/doom metal, Temaram bersiap merilis single terbaru yang berjudul Tiamut.
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