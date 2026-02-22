Terinspirasi Sahabat Nabi, Irwansyah Ungkap Arti Nama Anak Keduanya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Irwansyah mengungkapkan arti mendalam di balik nama putra keduanya, Urwah Muhammad Syahki.

Nama putra kedua Irwansyah dan Zaskia Sungkar itu ternyata terinspirasi dari salah satu sahabat nabi, yakni Urwah.

Irwansyah mengatakan Urwah merupakan salah satu sahabat nabi yang memiliki kepiawaian dalam berdagang.

"Urwah itu salah satu sahabat (nabi) juga. Nah beliau ini sahabat yang jago marketing, jago dagang," ujar Irwansyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dia lantas menceritakan kisah mengenai sahabat Nabi yang bernama Urwah tersebut, yang membuatnya terkesan.

Kisah itu bermula ketika Rasulullah SAW menitipkan uang kepada Urwah untuk membelikan seekor kambing.

Namun dengan kemampuan negosiasinya, Urwah berhasil membeli dua ekor kambing dengan uang tersebut.

"Dua kambing itu dibawa dan satunya itu dijual sama beliau dengan harga yang uang dari Rasulullah SAW. Jadi, beliau bawa kambing dan uang yang sama ke Rasulullah SAW," kata Irwansyah.