jpnn.com, JAKARTA - Produser Girry Pratama bersama rumah produksi Lingkar ternyata tengah menggarap film horor terbaru yang berjudul Kampung Siluman Pulo Majeti.

Girry Pratama kembali menyiapkan film layar lebar setelah sekitar dua tahun rumah produksi Lingkar tidak membuat film.

Film Kampung Siluman Pulo Majeti mengangkat urban legend dari Kota Banjar, Jawa Barat.

Berbeda dari kebanyakan film horor yang menggunakan bahasa Indonesia, film tersebut memilih bahasa Sunda sebagai bahasa utama.

"Jadi itu kayak cerita tentang Kampung Siluman Pulo Majeti gitu. Jadi cerita dari Jawa Barat, film horor pertama kali di Jawa Barat. Ya, jadi bahasanya itu full Sunda," kata Girry Pratama.

Cerita Kampung Siluman Pulo Majeti berangkat dari kisah Aini yang sempat viral melalui podcast Denny Sumargo.

Dalam cerita tersebut, Aini dikisahkan memiliki sahabat siluman bernama Fajri.

Girry Pratama kemudian mengembangkan kisah itu menjadi film dengan mengambil latar legenda yang berkembang di kawasan Pulo Majeti.