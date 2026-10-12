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Terjadi 1.314 Kasus DBD di Jaksel hingga September 2026

Terjadi 1.314 Kasus DBD di Jaksel hingga September 2026
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Arsip foto - Petugas melakukan pengasapan (fogging) di permukiman warga, Cilandak Barat, Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/aa.

jpnn.com - Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) tahun ini mencatat 1.314 kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya hingga September 2026.

Data ini disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Suku Dinas Kesehatan Jaksel Fitria Ramdhita saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Jumlah kasus DBD 2026 di Jakarta Selatan sampai September 2026 sebanyak 1.314 kasus dengan IR 56,55," kata dia.

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Dalam penanganan DBD, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus perlu dilakukan masyarakat secara rutin dan serentak untuk mencegah penyakit DBD di wilayahnya meluas.

"PSN perlu dilakukan secara rutin, serentak, dan berkelanjutan, setidaknya satu kali dalam sepekan, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat," ujarnya.

Petugas juga melaksanakan surveilans epidemiologi dan surveilans entomologi untuk memantau perkembangan kasus sekaligus mengetahui faktor risiko penularan berdasarkan kepadatan populasi nyamuk penular DBD.

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Pemantauan kasus dan pelaporan juga dilakukan melalui laman surveilans DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya mendapatkan gambaran perkembangan kasus secara berkelanjutan.

Fitria mengimbau masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus untuk mencegah penularan DBD.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) tahun ini mencatat 1.314 kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya hingga September 2026.

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