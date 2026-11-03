Terjadi Hujan Es Disertai Angin Kencang di Kuningan, BMKG Ungkap Penyebabnya

jpnn.com, BANDUNG - Fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, ternyata dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus (Cb) yang sangat masif dan berenergi tinggi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Bandung mengungkapkan fenomena tersebut terjadi akibat terbentuknya sel awan konvektif matang yang mencapai fase puncak saat kejadian.

Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Bandung Iid Mujtahid menjelaskan berdasarkan analisis citra satelit Himawari-9 EH dan radar cuaca, terdeteksi suhu puncak awan yang sangat dingin serta nilai reflektivitas radar mencapai 45-55 dBZ.

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Kondisi tersebut menunjukkan puncak awan telah menjulang melampaui lapisan beku (freezing level), sehingga memungkinkan terbentuknya kristal es berukuran besar di dalam awan.

Kombinasi arus udara naik (updraft) yang kuat di dalam awan Cb memicu pembentukan es sebelum akhirnya jatuh ke permukaan.

Bersamaan dengan itu, runtuhnya massa udara dingin melalui fenomena downburst atau microburst menghasilkan hempasan angin kencang yang merusak atap rumah warga di Kecamatan Luragung.

"Suhu muka laut di sebagian wilayah perairan Indonesia masih relatif hangat, gelombang atmosfer MJO aktif secara spasial di Pulau Jawa, berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan, serta streamline angin gradient yang melewati wilayah Jawa Barat didominasi dari arah Tenggara. Terpantau sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia sebelah Barat Sumatra dan di sekitar selat Karimata yang membentuk daerah belokan angin di sebagian wilayah Jawa Barat, kondisi itulah mendukung potensi pembentukan awan konvektif di wilayah Jawa Barat," kata Iid dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Iid menambahkan, kondisi atmosfer di wilayah Jawa Barat juga mendukung pertumbuhan awan konvektif. Hal itu terlihat dari kelembapan udara pada lapisan 850-500 mb yang berada pada rentang 40-93 persen.