Terjaring OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Dibawa ke Kantor Polisi

jpnn.com, KLATEN - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Hamenang digiring penyidik KPK ke Mapolresta Klaten untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Polresta Klaten Kombes Ari Cahya Nugraha membenarkan kabar mengenai pemeriksaan Bupati Klaten Hamenang.

Meski demikian, Ari belum dapat menyampaikan secara detail informasi tersebut mengingat sampai saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

"Sampai hari ini terkonfirmasi demikian. Namun, saya juga belum ketemu karena saya tidak mau mengganggu tim yang sedang bekerja. Kami hanya menyediakan tempat dan melaksanakan pengamanan terbuka," katanya.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan di Mapolresta Klaten, ia memberikan dukungan penuh dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pemeriksaan awal.

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"Polresta Klaten memberikan dukungan kepada teman-teman KPK untuk dapat melaksanakan pemeriksaan di Mapolresta Klaten," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-23 sepanjang tahun 2026 dengan menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.