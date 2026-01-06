menu
Arsip foto - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. /ANTARA/Virna P Setyorini/aa.

jpnn.com - Terjatuh di Kediaman, Mahathir Mohamad Alami Patah Tulang Pinggul Kanan

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terjatuh di kediamannya, Selasa (6/1) pagi. Mahathir mengalami fracture atau patah tulang bagian pinggul sebelah kanan akibat terjatuh di kediamannya tersebut.

"Setelah pemeriksaan medis, telah dipastikan bahwa Tun mengalami patah tulang pinggul kanan," kata  Sekretaris Pribadi Mahathir, Sufi Yusoff, kepada wartawan melalui keterangan di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Mahathir yang akrab disapa Tun M diperkirakan akan dirawat di Rumah Sakit Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur selama beberapa pekan ke depan, untuk perawatan dan observasi.

Diberitakan sebelumnya Tun M jatuh di kediamannya Selasa pagi. Mantan PM Malaysia dua periode yang kini berusia 100 tahun itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Institut Jantung Negara (IJN) Kuala Lumpur dalam keadaan sadar, dan dirawat sekitar pukul 9.30 pagi waktu Malaysia. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

