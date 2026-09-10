Terjatuh ke Laut, ABK KM Masa Jaya Ditemukan Meninggal

jpnn.com - AMBON - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Masa Jaya bernama Hamdani (47) yang dilaporkan terjatuh ke laut sekitar perairan dalam Teluk Ambon sejak empat hari lalu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan pada Kamis (10/9).

Tim SAR Gabungan menemukan korban setelah empat hari melakukan operasi pencarian. “Selama tiga hari operasi SAR, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban dan hari ini baru menemukan jasadnya," kata Komandan Tim Operasi SAR Ahmad F. Bintongke di Ambon, Kamis (10/9).

Ahmad mengatakan Operasi SAR berlangsung sejak hari pertama tanggal 7 September 2026, setelah nakhoda KM Masa Jaya menyampaikan laporan tersebut ke Basarnas Ambon. ABK tersebut dilaporkan terjatuh dari kapal sejak Minggu, (6/9). "Korban diduga terjatuh dari kapal saat sudah berlabuh di sekitar perairan Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon (Kota Ambon)," ujarnya.

Menurut dia, operasi pencarian terhadap korban pada hari keempat dilakukan sejak pagi. Pada hari keempat, Basarnas Ambon bersama Polairud Polda Maluku kembali melanjutkan pencarian yang berfokus di perairan Desa Hunuth dan sekitarnya.

Upaya pencarian korban berlangsung cepat. Pada pukul 08.58 WIT, tim menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian awal.

Korban kemudian dievakuasi Tim SAR Gabungan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku untuk tindakan lebih lanjut dan juga diserahkan kepada pihak perusahaan kapal. (antara/jpnn)