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Terjatuh ke Sumur Sedalam 15 Meter, Warga Serang Meninggal Dunia

Terjatuh ke Sumur Sedalam 15 Meter, Warga Serang Meninggal Dunia
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Tim SAR Gabungan mengevakuasi seorang warga yang terjatuh ke sumur sedalam belasan meter di Banten. Foto: Basarnas Banten

jpnn.com - BANTEN - Seorang warga bernama Jaya (34) asal Kampung Darul Mawar, Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, meninggal dunia setelah terjatuh ke sumur sedalam 15 meter, Jumat (30/10), sekitar pukul 13.08 WIB.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ketika dievakuasi dari dalam sumur," kata Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto, Sabtu (30/10).

Dia mengatakan evakuasi korban langsung dilakukan setelah mendapatkan laporan dari perangkat desa setempat.

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Proses evakuasi membutuhkan penanganan khusus.

Hal itu mengingat kedalaman sumur mencapai 15 meter.

Jasad korban sudah dapat diangkat dari dalam sumur sekitar pukul 15.00 WIB.

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Setelah dievakuasi, kata dia, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga.

"Operasi SAR dinyatakan selesai setelah jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga," ungkap Rizky.

Warga Serang meninggal dunia setelah terjatuh ke sumur sedalam belasan meter di Kampung Darul Mawar, Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja.

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