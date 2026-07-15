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Terjawab, Ini Arti Selebrasi Unik Pedro Porro Seusai Bobol Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

Terjawab, Ini Arti Selebrasi Unik Pedro Porro Seusai Bobol Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026
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Pedro Porro meluapkan kegembiraannya setelah membawa Spanyol ke final Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Albert Gea.

jpnn.com, JAKARTA - Selebrasi unik Pedro Porro seusai menjebol gawang Prancis akhirnya terjawab. 

Bek Timnas Spanyol itu memastikan gestur duduk bersila sambil mengepalkan tangan usai mencetak gol ke gawang Prancis bukanlah bentuk sindiran ataupun selebrasi yang terinspirasi karakter tertentu, melainkan pesan spesial untuk putranya.

Momen tersebut terjadi saat Spanyol menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (15/7) dini hari WIB. Kemenangan itu sekaligus memastikan La Furia Roja melaju ke partai final. 

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Porro menjadi salah satu aktor penting dalam kemenangan 2-0 Spanyol atas Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (15/7) dini hari WIB. Gol yang dicetaknya pada babak kedua ikut mengantarkan La Furia Roja mengamankan tiket ke partai final.

Selepas menjebol gawang Prancis, pemain Tottenham Hotspur itu langsung melakukan selebrasi yang tak biasa. 

Aksi tersebut membuat warganet ramai berspekulasi. 

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Ada yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan, sementara lainnya mengaitkannya dengan karakter Seishiro Nagi dari anime Blue Lock.

Seusai pertandingan, Porro akhirnya menjelaskan makna di balik selebrasi tersebut. 

Pedro Porro melakukan selebrasi menarik setelah mencetak gol ke gawang Prancis. Selebrasi itu ditunjukkan untuk sang buah hati.

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