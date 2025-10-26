menu
Terjerat Kasus, Lisa Mariana: Makin Banyak Haters , Nambah Pula Endorse-nya

Selebgram Lisa Mariana menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Lisa Mariana tengah terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Dia telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus tersebut.

Akibat kasus tersebut, Lisa Mariana pun merasakan efeknya.

"Alhamdulillah makin banyak haters-nya, makin (banyak) juga endorse-nya," ujar Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

Saat ditanyai soal nilai endorsement usai terjerat dugaan kasus tersebut, dia mengaku tak ada masalah.

Lisa Mariana pun menuturkan hal tersebut juga bisa ditanyakan kepada pihak manajemennya.

"Enggak ada bermasalah boleh ditanya ke manajemen saya," tuturnya.

Sementara itu, Lisa Mariana menjalani pemeriksaa sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil, pada Jumat (24/10).

Lisa Mariana tengah terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

