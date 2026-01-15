Terjerat Kasus Perselingkuhan, Inara Rusli Kehilangan Banyak Job Hingga Tekanan Mental

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli disebut mengalami dampak serius setelah terseret laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diajukan oleh Wardatina Mawa, istri sah dari Fahmi.

Kuasa hukum Inara, Daru Quthny, mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat kasus tersebut.

Dia menyebut sejumlah kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati terpaksa batal dijalankan.

“Sudah pasti (merugi secara finansial),” ujar Daru di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Daru tidak memerinci besaran nilai kerugian, namun menegaskan jumlahnya tidak sedikit.

Dia menjelaskan bahwa batalnya kontrak-kontrak tersebut langsung memengaruhi pendapatan Inara.

“Jumlahnya kami tidak tahu, tetapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan, karena banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan,” ujarnya.

Selain kontrak kerja, beberapa lini bisnis Inara juga mengalami hambatan. Daru menyebut hampir seluruh aktivitas usaha yang dijalankan kliennya terhenti sementara hingga proses hukum selesai.