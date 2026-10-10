Terjual Lebih dari 1 Juta Pcs, Bedak Tabur Somethinc Hadirkan Tampilan dan Shade Baru

jpnn.com, JAKARTA - Menjaga makeup tetap halus dan bebas kilap sepanjang hari sering kali menjadi tantangan.

Bedak yang mampu menahan minyak terkadang membuat kulit terasa kering, sementara formula yang terlalu ringan belum tentu cukup untuk mempertahankan tampilan makeup dalam waktu lama.

Dilema tersebut menjadi makin terasa bagi pemilik kulit kombinasi dan berminyak. Di satu sisi, mereka membutuhkan produk yang mampu mengontrol minyak.

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Di sisi lain, kulit tetap memerlukan kelembapan agar hasil makeup tidak terlihat cakey, patchy, atau memperjelas tekstur wajah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Somethinc menghadirkan kembali Hooman Under Control HD Loose Powder dengan tampilan kemasan yang lebih segar dan praktis. Produk yang telah terjual lebih dari satu juta unit ini juga dilengkapi shade terbaru, Translucent Diamond, yang memberikan sentuhan glowing alami tanpa membuat wajah terlihat berminyak.

Hooman Under Control HD Loose Powder dirancang bukan hanya untuk mengunci makeup. Bedak tabur ini dilengkapi kemampuan pore-blurring dan skin-smoothing yang membantu menyamarkan tampilan pori-pori serta tekstur kulit yang tidak merata.

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Formulanya dapat beradaptasi dengan berbagai jenis kulit, mulai dari kulit berminyak, kering, kombinasi, hingga sensitif. Saat digunakan, teksturnya membaur dengan ringan tanpa terasa berat maupun menyumbat pori-pori.

Kemampuan mengontrol minyak juga tetap diimbangi dengan hidrasi. Dengan demikian, kulit dapat terlihat lebih halus dan bebas kilap tanpa kehilangan kelembapan alaminya. Hasil makeup pun tetap nyaman serta tidak mudah terlihat cakey, patchy, atau kering.