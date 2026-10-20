Terjun ke Layar Kaca, Jefri Nichol Ungkap Alasan Tertarik Bintangi Sinetron Terbaik Itu Kamu

jpnn.com, JAKARTA - RCTI kembali memperkuat komitmennya dalam menyajikan drama layar kaca yang berkualitas.

Kini, RCTI menyiapkan sinetron terbaru berjudul Terbaik Itu Kamu, yang mengaet Jefri Nichol sebagai pemeran utama.

Kehadiran Terbaik Itu Kamu juga menandai babak baru bagi Jefri Nichol yang untuk pertama kalinya terjun ke dalam industri sinetron stripping panjang.

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"Enggak, gue emang pengin coba ini industri sinetron, karena belum pernah aku dapat proyek yang stripping panjang," ujar Jefri Nichol di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Dia mengaku tertantang dengan perubahan emosi secara cepat dalam hitungan belasan adegan setiap harinya.

Dia pun memuji rekan lawan mainnya, Salsabila Andriani, yang dinilai sudah sangat lihai menjaga kestabilan emosi di setiap adegan.

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"Jujur naik naik-turunin emosinya. Kan sehari bisa belasan scene kan ya, Sal? naik-turunin emosinya sih, aku masih kayak scene ini, scene ini. Ya misalnya habis di-scene ini harus ketawa-tawa, scene berikutnya nangis, scene berikutnya lagi marah-marah," ucap Jefri Nichol.

"Aku yang ngelihatin, ngelihatin Salsa tiap scene tuh selalu gila ini emosinya, 'Wah, kok bisa lu, ya? Keren banget lu'," sambungnya.