jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi, bergerak melemah mengikuti bursa kawasan Asia.

IHSG dibuka melemah 12,27 poin atau 0,24 persen ke posisi 5.134,06.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,39 poin atau 0,45 persen ke posisi 533,3.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan pelemahan terjadi seiring investor bersikap defensif dipicu oleh sinyal dan ekspektasi ???hawkish (pengetatan) dari The Fed pada akhir 2026.

"IHSG berpeluangrebounddan mengujiresistancedi level 5.206, 5.215, atau 5.256. Sebaliknya, jika kembali melemah, areasupportberada di 5.095, 5.075, hingga 4.995,” ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari mancanegara, Liza mengatakan sentimen pasar global cenderung negatif di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed.

Pelaku pasar memperkirakan probabilitas sebesar 99 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps pada Desember 2026 berdasarkanCME FedWatch Tool.

Selain itu, sejumlah pejabat The Fed mendukung dipertahankannya kebijakan moneter ketat guna membawa inflasi AS kembali mendekati target sebesar 2 persen.