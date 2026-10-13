Terjun ke Lokasi Karhutla, Menhut Ungkap Jumlah Penurunan Titik Panas di Kalsel

jpnn.com, KALIMANTAN SELATAN - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya bakal memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dilakukan maksimal.

Hal demikian dikatakan dia saat meninjau lokasi karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Senin (12/10).

"Kami bekerja maksimal untuk memastikan karhutla dapat ditangani dengan baik," kata Raja Juli dalam keterangan persnya, Selasa (13/10).

Menhut meninjau lokasi karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang bersama Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama unsur dari TNI dan Polri.

Raja Juli mengecek langsung kondisi lokasi karhutla demi memantau penanganan pemadaman di lapangan.

Dia pun menyampaikan apresiasi ke seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan karhutla, baik pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI, masyarakat, hingga sukarelawan.

Raja Juli menuturkan data Sipongi Kemenhut mengungkap kondisi titik panas atau hotspot di Kalsel menjadi terendah di Kalimantan.

Namun, dia mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak membuat pemerintah dan seluruh pihak dalam penanganan karhutla menjadi terlena.