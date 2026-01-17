menu
Terjun ke Sungai, Shalsabila Andriany Hingga Hari Ini Belum Ditemukan
Upaya pencarian lanjutan oleh tim SAR Gabungan terhadap wanita yang terjun dari atas jembatan Aurduri 1 ke sungai Batanghari, Jambi, Sabtu (17/1/2026). (ANTARA/HO/Humas Basarnas Jambi)

jpnn.com, JAMBI - Tim SAR gabungan memperluas areal pencarian wanita yang nekat terjun dari jembatan Auduri 1 ke Sungai Batanghari, Jambi pada Jumat siang (16/1).

"Memasuki hari kedua operasi pencarian, Tim SAR perluas area penyisiran untuk mencari wanita bernama Shalsabila Andriany, 24, yang diduga terjun ke Sungai Batanghari dari Jembatan Auduri 1, di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi," kata Humas Basarnas Jambi Luthfi, Sabtu.

Memasuki hari kedua area pencarian kini diperluas hingga radius 5 kilometer ke arah hilir sungai.

Peristiwa itu bermula pada Jumat siang (16/1) sekitar pukul 12.00 WIB. Menurut keterangan warga, korban terlihat berjalan kaki di area Jembatan Auduri 1 dan lompat ke Sungai Batanghari.

Selanjutnya warga menemukan sepasang sandal milik korban yang tertinggal di lokasi. Laporan resmi diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Jambi pada pukul 12.40 WIB dari Ahmad Zullifli segera direspons dengan pemberangkatan personel menuju lokasi kejadian.

Setelah pencarian hari pertama hingga Pukul 18.00 Wib belum membuahkan hasil, operasi SAR kembali dilanjutkan sejak pukul 07.00 WIB pagi tadi.

Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Jambi, Polairud Polda Jambi, Polsek Telanai, Damkar Kota Jambi, serta dibantu masyarakat setempat, membagi kekuatan menjadi tiga unit (SRU).

SRU 1 (Rescuer Kantor SAR Jambi) yang melakukan penyisiran di sisi kanan sungai ke arah hilir sejauh 5 KM, SRU 2 (Polairud dan Damkar) melakukan penyisiran di sisi kiri sungai ke arah hilir sejauh 5 KM.

