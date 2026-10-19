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Terjun! Kurs Rupiah Tembus Rp18.038 Per USD

Terjun! Kurs Rupiah Tembus Rp18.038 Per USD
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Rupiah melemah Senin pagi (19/10). Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Rupiah bergerak melemah 8 poin atau 0,04 persen pada pembukaan pasar Senin pagi (19/10).

Mata uang garuda menjadi Rp18.035 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.027 per USD.

Pada pukul 11.48 WIB rupiah kembali melemah menjadi Rp18.038 per USD.

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Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan kurs rupiah masih dalam tekanan internal maupun eksternal terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin.

“Rupiah diperkirakan masih dalam tekanan internal maupun eksternal, walau sanksi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta hearing BEI (Bursa Efek Indonesia) mungkin dapat membantu memulihkan kepercayaan pasar,” ujarnya kdi Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis laporan konsultasi terkait potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia.

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MSCI mengusulkan perubahan status Indonesia dari Emerging Market (EM) menjadi Standalone Market. 

Masukan dari pelaku pasar akan diterima hingga 30 April 2027, dengan keputusan final diharapkan sebelum 30 Juni 2027.

Rupiah bergerak melemah 8 poin atau 0,04 persen pada pembukaan pasar Senin pagi (19/10).

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