Terjun Langsung ke Bandung Zoo, Dedi Mulyadi: Masalah Sudah Selesai 90%
jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan permasalahan Kebun Binatang Bandung sudah hampir selesai.
Permasalahan yang dimaksud ialah pengelolaan kebun binatang, termasuk gaji karyawan dan pakan para satwa.
Hari ini, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat itu bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyambangi kebun binatang.
Di sana dia bertemu dengan pihak pengelola sementara dan juga para karyawan.
Dalam tayangan video di media sosial Instagram pribadinya, Dedi tampak bersama para pekerja dan menyatakan jika permasalahan pengelolaan sudah selesai 90 persen.
"Ini di Kebun Binatang Bandung, masalahnya sudah selesai 90 persen, masalah pengelolaan bukan kepemilikan," kata Dedi.
Dedi menuturkan, gaji para pekerja seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Per 25 April nanti, karyawan akan menerima gaji sebagai tenaga kerja pemkot.
Sementara, untuk gaji bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan pascapenutupan kebun binatang, kata Dedi, akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
