Terjun langsung ke Pasar Blok M, mahasiswa Universitas Ciputra didorong belajar bisnis sejak dini

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Universitas Ciputra Jakarta diperkenalkan dengan dunia bisnis sejak masa orientasi. Mereka tidak hanya mendapat pembekalan di ruang kelas, tetapi juga mencoba menjalankan usaha secara langsung untuk memahami kebutuhan konsumen dan kondisi pasar.

Pengalaman tersebut melalui kegiatan berwirausaha di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan. Mahasiswa diminta menciptakan dan menjalankan bisnis sederhana sekaligus mengamati respons masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan Universitas Ciputra Jakarta, yang gedung kampusnya diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Ciputra International Superblock, Jakarta Barat, Kamis (15/10).

Baca Juga: Universitas Ciputra Dukung Program Acceleration 2025 Kementerian UMKM

"Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep bisnis secara teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan, membaca peluang, dan menawarkan solusi berdasarkan kondisi di lapangan," kata Campus Director Universitas Ciputra Jakarta Christina Eviutami Mediastika.

Pengalaman berwirausaha di Blok M kemudian menjadi bahan pembelajaran yang dikembangkan dalam mata kuliah Entrepreneurship pada semester pertama.

Proses pembelajaran tersebut dilanjutkan melalui metode Real Business Experience (RBX), yang menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan untuk mempelajari persoalan bisnis secara langsung.

Baca Juga: Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM

Dia mengatakan pendekatan tersebut dirancang agar mahasiswa dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan dunia usaha.

"Real Business Experience (RBX) ini adalah jembatan yang menghubungkan mahasiswa agar dapat terkoneksi langsung dengan dunia industri," ujarnya.