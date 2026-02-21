Terkait Ambang Batas Parlemen, Surya Paloh Singgung Selected Party

jpnn.com - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut partainya di DPR belum bisa mengusulkan secara dini angka ideal ambang batas parlemen, tetapi mendorong gagasan penyederhanaan sistem multipartai atau selected party terwujud.

Hal demikian dikatakan Paloh saat menjawab pertanyaan awak media di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (21/2).

Mulanya, pendiri Media Group itu mengatakan ambang batas parlemen ideal belum bisa diusulkan NasDem karena wacana masih dalam pembahasan tahap awal di DPR RI.

"Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR, ya, Fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya ya," ujar Paloh, Sabtu.

Dia kemudian ditanya soal kemungkinan NasDem mengusulkan ambang batas parlemen sebesar tujuh persen seperti sikap sebelumnya.

Paloh menyikapi itu dengan memberi isyarat bahwa NasDem biasanya konsisten dalam bersikap.

Baca Juga: 2 Oknum TNI Diduga Menganiaya Seorang Pemuda Dilaporkan ke Denpom Meulaboh

"Saya pikir biasanya NasDem itu seharusnya tetap konsisten saja di situ, kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali, ya," ujarnya.

Paloh kemudian mengatakan NasDem perlu berpikir mengubah sistem multipartai menjadi selected party demi efektivitas kerja pemerintahan.