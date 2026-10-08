Terkait Kasus Febrie Adriansyah: Koper Hitam Berisi 49 Batang Emas, yang Hijau 25

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap temuan 74 kilogram emas batangan terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melilit Febrie Adriansyah.

Selain emas, juga ada dolar AS, valuta asing lainnya yang disebut disembunyikan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut di sejumlah lokasi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, Jaksa Utama Madya Agus Sahat mengatakan salah satu lokasi penyimpanan aset tersebut berada di ruang brankas sebuah rumah di kawasan Parahyangan Golf, Sentul, Kabupaten Bogor.

Menurut uraian dakwaan, lokasi penyimpanan tersebut dikelola oleh orang kepercayaan Febrie, Don Ritto.

"Harta tersebut berada di ruang brankas di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Parahyangan Golf Nomor 2 – 4 (rumah Sentul), RT 3/RW 8 Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang hanya dapat diakses oleh Don Ritto," ujar Agus Sahat.

JPU menyebut di ruang brankas tersebut ditemukan sebuah koper hitam berisi 49 batang emas dan koper hijau berisi 25 batang emas. Setiap emas batangan memiliki berat satu kilogram sehingga total temuan emas di lokasi tersebut mencapai 74 kilogram.

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Selain emas, JPU mengungkap temuan koper lain berisi 26.700 lembar uang pecahan 100 dolar AS atau setara 2,67 juta dolar AS serta uang tunai dalam pecahan dolar Singapura.

JPU juga menyebut uang tunai dalam berbagai mata uang asing, antara lain riyal, euro, yen, dan baht, ditemukan di sejumlah lokasi lainnya.