menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda Akan Diperiksa Rabu Ini

Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda Akan Diperiksa Rabu Ini

Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda Akan Diperiksa Rabu Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
DJ Panda. Foto: Instagram/djpanda_official

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menjadwalkan panggilan terhadap DJ Panda terkait laporan Erika Carlina.

Sebelumnya, aktris 32 tahun itu melaporkan DJ Panda atas dugaan pengancaman ke Polda Metro Jaya.

Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah menuturkan, pemanggilan terhadap disjoki itu dijadwalkan pada Rabu (15/10).

Baca Juga:

"Tanggal 15 (Oktober). Panggilan pertama," ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi awak media, Senin (13/10).

Dia lantas menuturkan bahwa DJ Panda dipanggil sebagai saksi. "Iya saksi," kata Iskandarsyah.

Sebelumnya, laporan aktris Erika Carlina terhadap DJ Bravy soal dugaan pengancaman telah naik ke penyidikan.

Baca Juga:

Hal itu diungkapkan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Iskandarsyah.

"Sudah penyidikan," ujar Iskandarsyah kepada awak media, Selasa (7/10).

Polda Metro Jaya telah menjadwalkan panggilan terhadap DJ Panda terkait laporan Erika Carlina.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI