Terkait Laporan Soal Mens Rea, Pandji Pragiwaksono Datangi Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/2).

Tak sendirian, dia turut didampingi oleh kuasa hukumnya, Haris Azhar.

Haris Azhar menegaskan bahwa agenda hari ini masih berupa undangan klarifikasi terkait laporan yang dilayangkan terhadap kliennya.

"Pagi ini kami datang sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat, ini masih ngobrol-ngobrol kurang lebih dari polisi kepada kami. Jadi masih saling pengertianlah kira-kira," ujar Haris Azhar.

Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai agenda klarifikasi hari ini. Dia hanya menyebut bahwa kliennya akan memberikan keterangan kepada polisi.

"Pandji sudah hadir. Barangkali nanti Pandji bisa berbagi cerita untuk polisi mengembangkan kasusnya," kata Haris Azhar.

Baca Juga: Ini Jadwal Tayang Film Tunggu Aku Sukses Nanti

Dalam kesempatan yang sama, Pandji Pragiwaksono hanya memberikan komentar singkat mengenai kehadirannya terkait agenda klarifikasi hari ini.

"Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah melewati dalam prosesnya. Nanti ketemu lagi sore," ucap Pandji Pragiwaksono.