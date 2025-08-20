menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Terkait Polemik Royalti, WAMI Nyatakan Siap Diaudit

Terkait Polemik Royalti, WAMI Nyatakan Siap Diaudit

Terkait Polemik Royalti, WAMI Nyatakan Siap Diaudit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengurus Wahana Musik Indonesia (WAMI) menggelar konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (19/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyampaikan tanggapan setelah muncul desakan audit keuangan terkait polemik royalti.

President Director WAMI, Adi Adrian mengatakan pihaknya sebenarnya setiap tahun telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen berizin.

Menurutnya, sejak tahun buku 2022 sampai tahun buku 2024, WAMI menunjuk Forvis Mazars, salah satu firma audit bereputasi di Indonesia, dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga:

“WAMI tidak keberatan diaudit oleh pihak lain, sepanjang mengikuti regulasi dan prosedur yang ada," kata Adi Adrian saat konferensi pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Personel KLa Project itu menegaskan bahwa WAMI menyatakan siap untuk dilakukan audit keuangan.

Sebab, kata Adi Adrian, transparansi dan akuntabilitas merupakan komitmen utama WAMI.

Baca Juga:

Ke depan, pihak WAMI akan terus memperkuat sistem distribusi informasi, meningkatkan akurasi laporan, serta mempercepat respons kepada anggota.

"Prinsip kami jelas: transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme," lanjutnya.

Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyampaikan tanggapan setelah muncul desakan audit keuangan terkait polemik royalti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI