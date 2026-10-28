Terkait Proposal Damai Gugatan Wanprestasi Sarwendah, Pihak Ruben Onsu Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah sempat menawarkan resume perdamaian dalam proposal mediasi dengan Ruben Onsu, terkait gugatan wanprestasinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Terkait penawaran tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan tanggapan.

Dia menilai, klaim pihak Sarwendah yang menyatakan opsi penyerahan vila disebut menguntungkan Ruben Onsu merupakan perbedaan cara pandang.

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Sebab pihak Ruben Onsu tak melihat sisi keuntungan dari opsi tersebut.

"Kalau dikatakan bahwa tawaran atau usulan yang disampaikan dengan menyerahkan vila itu juga menguntungkan Ruben, kami sampai hari ini masih belum bisa menemukan dari sisi apa yang memberikan keuntungan bagi Ruben," ujar Minola Sebayang di kawasan Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Dia mengatakan keinginan kliennya sebenarnya cukup sederhana dan berlandaskan pada komitmen awal yang tercantum dalam Akta 39.

Dia menyebut bahwa dalam akta itu, kewajiban melunasi utang tersebut bukan tanggung jawab Ruben Onsu seorang diri.

"Kalau Ruben simpel saja, dia ingin kembali ke Akta 39. Di dalam Akta 39 itu diatur bahwa kewajiban mencicil utang itu sampai lunas adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban para pihak, bukan hanya tanggung jawab Ruben," ucap Minola Sebayang.