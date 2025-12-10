Terkena Comeback Thailand, Tim Beregu Putri Harus Puas Sumbang Medali Perak SEA Games 2025
jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia harus puas meraih medali perak SEA Games 2025 seusai kalah dari Thailand.
Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025), Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menyerah dengan skor 1-3.
Srikandi Merah Putih sejatinya membuka keunggulan terlebih dahulu melalui Putri Kusuma Wardani.
Tunggal putri asal klub Exist Badminton Club itu tampil apik dengan mengalahkan andalan tuan rumah, Pornpawee Chochuwong lewat pertarungan rubber game 21-8, 13-21, 21-16.
Namun, kmenangan ini tidak berlanjut seusai pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menelan kekalahan.
Juara Australia Open 2025 itu bertekuk lutut di hadapan pasangan Benyapa Aimsaard/Supissara Paewsampran dengan skor 18-21, 21-11, 18-21
Tim beregu putri Indonesia tertinggal 1-2 setelah Gregoria Mariska Tunjung tak mampu membendung laju tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon 7-21, 15-21.
Skuad Garuda Pertiwi akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga gagal menyumbang poin.
Tim beregu putri Indonesia harus puas meraih medali perak ajang SEA Games 2025 seusai kalah dari Thailand, Rabu (10/12)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Medali SEA Games 2025: Thailand Mengamuk, Indonesia Melempem
- Kim Pierre-Louis Mendominasi, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Kejutkan Filipina
- Grab Kawal Parade Atlet SEA Games 2025, Lautan Armada Hijau Bakar Semangat Indonesia
- SEA Games 2025: Jalan Terjal Penuh Tantangan Timnas Basket 3x3 Putra-Putri Indonesia
- Timnas Voli Putri Indonesia Siap Ganyang Malaysia, Megawati Jadi Andalan
- SEA Games 2025: Tim Putra Indonesia Pantang Meremehkan Malaysia, Sektor Ganda Jadi Kunci?