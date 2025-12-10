Terkena Comeback Thailand, Tim Beregu Putri Harus Puas Sumbang Medali Perak SEA Games 2025

menu
Pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum saat berlaga pada ajang beregu putri SEA Games 2025 melawan Thailand di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia harus puas meraih medali perak SEA Games 2025 seusai kalah dari Thailand.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025), Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menyerah dengan skor 1-3.

Srikandi Merah Putih sejatinya membuka keunggulan terlebih dahulu melalui Putri Kusuma Wardani.

Tunggal putri asal klub Exist Badminton Club itu tampil apik dengan mengalahkan andalan tuan rumah, Pornpawee Chochuwong lewat pertarungan rubber game 21-8, 13-21, 21-16.

Namun, kmenangan ini tidak berlanjut seusai pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menelan kekalahan.

Juara Australia Open 2025 itu bertekuk lutut di hadapan pasangan Benyapa Aimsaard/Supissara Paewsampran dengan skor 18-21, 21-11, 18-21

Tim beregu putri Indonesia tertinggal 1-2 setelah Gregoria Mariska Tunjung tak mampu membendung laju tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon 7-21, 15-21.

Skuad Garuda Pertiwi akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga gagal menyumbang poin.

