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Terkencang di FP, Ramadhipa Tembus 6 Besar Moto3 Junior Valencia

Terkencang di FP, Ramadhipa Tembus 6 Besar Moto3 Junior Valencia
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Kiandra Ramadhipa Moto3 Junior Valencia. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - M. Kiandra Ramadhipa memperlihatkan kelasnya di Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (6/9).

Pembalap muda asal Sleman itu sempat menghentak sirkuit dengan menjadi yang terkencang di sesi latihan bebas (Free Practice) Moto3 Junior World Championship 2026.

Sayang, nasib kurang beruntung menghampirinya di kualifikasi. Insiden jatuh memaksa pembalap 16 tahun itu harus puas mengawali balapan dari posisi ke-12.

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Namun, lintasan Valencia justru menjadi saksi ketangguhan mental Rama.

Pada Race 1, Minggu (6/9), start kurang mulus sempat melempar pembalap Honda Asia-Dream Racing Junior Team ini ke urutan ke-13.

Tanpa panik, Ramadhipa pelan-pelan membangun ritme, memangkas jarak, dan akhirnya mengamankan posisi ke-10.

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Darah muda Ramadhipa makin bergejolak di Race 2.

Begitu lampu hijau menyala, dia langsung melesat dan masuk ke rombongan depan.

M. Kiandra Ramadhipa memperlihatkan kelasnya di Moto3 Junior, Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (6/9).

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