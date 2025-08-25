menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Terkuak, Pemicu Kericuhan Antarsuporter Seusai Laga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung

Terkuak, Pemicu Kericuhan Antarsuporter Seusai Laga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung

Terkuak, Pemicu Kericuhan Antarsuporter Seusai Laga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung
Polisi mengevakuasi suporter Persib Bandung yang terjebak di dalam bus di Parkiran Ngabean, Kota Jogja pada Minggu (24/8). Foto: Humas Polda DIY

jpnn.com - Kericuhan antarsuporter terjadi pada sejumlah titik Kota Yogyakarta pascalaga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung pada pekan ketiga BRI Super League, Minggu (24/8/2025) malam.

Dampak kericuhan tersebut, sejumlah suporter Persib harus dievakuasi oleh pihak kepolisian. 

Pemicu Kericuhan Suporter

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan awalnya sekitar pukul 21.00 WIB, gesekan antarsuporter terjadi di Simpang Empat Pingit.

Keributan itu mengakibatkan satu orang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Bethesda. 

"Kejadian di Pingit tersebut memicu reaksi suporter yang menyebabkan beberapa insiden gesekan di beberapa lokasi, termasuk perusakan satu bus dan satu minibus yang merupakan kendaraan suporter pendukung Persib di Parkiran Ngabean," kata Ihsan.

Tak Ada Korban Meninggal

Seluruh suporter Persib di dalam bus lalu dievakuasi aparat kepolisian ke tempat yang lebih aman.

"Beberapa korban luka akibat insiden gesekan telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang," katanya.

Ihsan juga membantah isu adanya korban meninggal dunia akibat kericuhan. Dia memastikan informasi itu hoaks. (mcr25/jpnn)

Kericuhan antar suporter PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung terjadi di sejumlah titik, bus jadi sasaran amukan massa.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

