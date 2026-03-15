Terkuak Tabir Kesalahan Pencatatan Tahun Wafat Nyai Nur Khodijah

jpnn.com - JOMBANG - Haul ke-74 Pengasuh Pondok Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, Nyai Nur Khodijah pada Sabtu (14/3), membuka versi baru pencatatan tahun wafatnya mendiang istri KH Bisri Syansuri tersebut.

Menurut data, Nyai Nur Khodijah wafat sekitar 1949, 1952, 1953, 1955, dan 1958.

Menurut penelusur sanad tiga pendiri Nahdlatul Ulama (NU), M Faishol, bahwa cara mendapatkan data tokoh pendiri NU dan istrinya pada zaman dahulu dengan metode patokan dari suatu peristiwa; bisa itu kelahiran, pernikahan, gunung meletus, dan lain-lain.

"Sehingga, secara perhitungan, untuk Bu Nyai Nur Khodijah, sesuai hitungan Hijriah, maka pada 2023 adalah Haul beliau yang ke-70, bukan ke-74.

"Data diperoleh dari ibu saya yang merupakan santri Bu Nyai Nur Khodijah. Ini berdasar kesaksian ibu saya, bahwa saat Mbah Nyai Nur Khodijah wafat, kakak sulung saya belum lahir (Mbak Jamilah, lahir pada Desember 1955)."

"Ini komparasi saling melengkapi antara kesaksian ibu saya, dan data tertulis Masehi 1955," imbuhnya.

Setelah ditemukan buku "Risalah Akhir Sanah" beberapa bulan lalu di Perpustakaan Ndalem Kasepuhan, menyebut bahwa Nyai Nur Khodijah wafat pada 1955 dengan perhitungan Hijriah pada 22 Ramadan 1374.

"Bermakna jika dikonversikan ke hitungan masehi, beliau wafat pada Ahad, 15 Mei 1955 dalam usia 63 tahun. Sementara Kiai Bisri Syansuri wafat pada 10 Jumadil Akhir 1440 H, atau Jumat, 25 April 1980 dalam usia 93 tahun," tuturnya.