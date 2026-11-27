jpnn.com, OTTAWA - Majelis rendah di Parlemen Kanada telah mempertimbangkan sebuah petisi yang berisi tuntutan agar Duta Besar Amerika Serikat untuk Kanada Pete Hoekstra diusir dari negara itu, menurut laporan surat kabar Politico, Jumat.

Petisi yang ditandatangani oleh hampir 290.000 warga Kanada itu diprakarsai oleh anggota parlemen Elizabeth May.

Pengumpulan tanda tangan petisi itu berlangsung mulai 21 Juli hingga 18 November.

Berdasarkan data di situs web parlemen, sebanyak 285.993 orang tercatat mendukung pengusiran Hoekstra dari Kanada.

Keluhan utama terhadap Hoekstra berasal dari beberapa pernyataan dubes itu di depan umum yang berulang kali disampaikan untuk merusak hubungan diplomatik antara Kanada dan AS.

Hoekstra dituduh menormalisasi ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menganeksasi Kanada sebagai negara bagian ke-51, serta mencampuri wacana politik Kanada dan melanggar protokol diplomatik.

Kedutaan Besar AS di Ottawa menyatakan telah mengetahui soal petisi itu, tetapi enggan memberikan komentar lebih lanjut. (ant/dil/jpnn)